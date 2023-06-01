アメリカのトランプ大統領は戦闘終結に向けた協議をめぐり、イランから新たな提案を受けたことを認めたうえで「私は不満だ」と話しました。アメリカトランプ大統領「イランは合意を望んでいるが、私はそうではない。私は（提案の）内容に不満だ。様子をみよう」トランプ大統領は1日、イランから戦闘終結に向けた協議をめぐり、新たな提案を受けたことを認め、「イランは実質的な戦闘能力が残っておらず、合意を望んでいる」と主