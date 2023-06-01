きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは一時１．１７ドル台後半まで上昇する場面が見られた。ただ、その後は戻り売りに押され、１．１７ドル台前半に戻す展開。２００日線の上で底堅さは維持しているものの、先月上値を抑えられた１．１８ドルの水準には慎重といった雰囲気となっている。一方、ユーロ円は日本の当局の介入観測で１８２円台に下落していたものの、１８４円台まで戻している。 前