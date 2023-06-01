アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり、軍の撤退期限を定めたアメリカの国内法は「憲法の精神に反する」と述べ、法律に従う必要はないという考えを示しました。アメリカトランプ大統領「これまで一度も適用されたことがなく遵守されたこともない。全ての大統領が憲法に反すると考えてきた」トランプ大統領は1日、このように述べ、議会の承認を経ていない軍事行動を制限する「戦争権限法」は“憲法の精神に反す