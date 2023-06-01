NY株式1日（NY時間13:24）（日本時間02:24） ダウ平均49631.48（-20.66-0.04%） ナスダック25185.53（+293.22+1.19%） CME日経平均先物59480（大証終比：+60+0.10%） 欧州株式1日終値 英FT100 10363.93（-14.89-0.14%） 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.880（+0.011） 10年債 4.373（+0.002） 30年債 4.967（+0.001） 期待インフレ率 2.494（+