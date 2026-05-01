好きな男性から褒められると、他の人から褒められるよりも「なぜか心に響く」という感覚を持ったことはありませんか？実は男性は本命相手に対して、“褒め方そのもの”が自然と変わるのです。“具体的なポイント”を褒めてくれる男性は本命相手には「かわいいね」で終わりません。必ず「その服似合ってる」「その髪型いいね」など、具体的な部分に触れてくれるでしょう。これは、あなたのことを日頃からしっかり見ているからこそ出