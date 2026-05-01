男性から「最近ちょっと仕事が忙しくて」と言われて、納得しきれないままやり取りが減っていった経験はありませんか？特に不倫関係では、はっきり説明できない状況を“言葉で調整する”場面が多いもの。その中で、よく使われるフレーズには一定の傾向があります。「仕事が忙しい」連絡が減る、会えなくなる。その理由として「仕事が忙しい」が使われることは少なくありません。実際に忙しいケースもありますが、問題は“具体性がな