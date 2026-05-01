「水はちゃんと飲んでいるつもりでした」と話すのはIさん（42歳・会社員）。デスクには常に飲み物を置き、意識して水分を取っていたものの、夕方になると体が重く感じたり、すっきりしない日が続いていたといいます。そこで見直したのが、“水の飲み方”。喉が渇いてから飲む習慣をやめ、こまめに取り入れるようにしたことで、日中の体の感じ方に変化が出てきたそうです。“飲んでいるつもり”の落とし穴「水分は足りていると思っ