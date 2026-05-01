「似たようなメイクや服なのに、なぜかアカ抜けない」という違和感を覚えたことはありませんか？実はアカ抜けて見えるかどうかは、アイテムの問題ではありません。意識的に“見直しているポイント”が差を生むのです。“全体の色数”を絞っているアカ抜けて見える人は、色を使いすぎません。服・メイク・小物を合わせて２〜３色程度に抑えることで、全体に統一感を出しています。一方で、使用する色数が多くなると、それだけでまと