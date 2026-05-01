どんな服にも合わせやすく、つい手に取ってしまう黒バッグ。便利なアイテムなのは確かですが、春コーデにおいては“頼りすぎ”が印象を落としてしまうことにつながりかねません。自然と若く見える人は、バッグの選び方で軽さを整えているものです。黒バッグは便利だが“印象が固定されやすい”黒はコーデを引き締めてくれる一方で、印象を強く残す色でもあります。そのため、服を変えていても黒バッグを合わせ続けることで、全体の