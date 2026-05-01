2025年10月に大丸 札幌店にオープンしたキャラメルミルクスイーツ専門店【BLUE POND（ブルーポンド）】。“東京ばな奈” でおなじみのグレープストーンと大丸松坂屋百貨店が共同開発した新ブランドです。札幌在住の方はもちろん、北海道を旅する人にもおすすめのお土産です。｜今までにない新食感のスイーツ買えるのは大丸 札幌店のみの超限定感。毎日完売する行列必至の人気店で、休日などは100人待ちの行列ができるこ