気象台は、午前2時16分に、大雨警報（浸水害）を白糠町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・白糠町に発表 2日02:16時点釧路地方では、2日明け方まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市音別□洪水警報2日明け方にかけて警戒■白糠町□大雨警報【発表】・浸水2日明け方にかけて警戒1時間最大雨量30mm■羅臼町□なだれ注意報2日にかけて注意