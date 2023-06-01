NY株式1日（NY時間12:09）（日本時間01:09） ダウ平均49659.48（+7.34+0.02%） ナスダック25139.80（+247.49+1.00%） CME日経平均先物59585（大証終比：+165+0.28%） 欧州株式1日GMT16:09 英FT100 10363.93（-14.89-0.14%） 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.878（+0.009） 10年債 4.374（+0.003） 30年債 4.968（+0.002） 期待インフレ率 2.49