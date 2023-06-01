東京・福生市で発生した殺人未遂事件で、指名手配されていた44歳の男が逮捕されました。記者「高林容疑者、今、車から出てきました。上下グレーのスウェットを着ています。フードをかぶっています」殺人未遂の疑いで指名手配されていた職業不詳の高林輝行容疑者（44）。1日午後2時すぎに千葉県習志野市内で発見され、警視庁に逮捕されました。高林容疑者は、東京・福生市で先月29日、男子高校生（17）の顔を金づちのようなもので殺