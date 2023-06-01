◇ア・リーグブルージェイズ1―7ツインズ（2026年4月30日ミネアポリス）ブルージェイズの岡本は攻守にいいところがなく、ほろ苦い4月の最終戦となった。3試合ぶりの無安打に終わり、チームも大敗。4戦連続の4番起用に応えられず「打てていないので、それが全て」と淡々と結果を受け止めた。初回は四球を選んで3試合連続出塁としたが、その後は凡退。三塁守備でも8回1死一塁でマウンド付近の飛球をゲレロが捕球できず、