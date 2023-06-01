ドジャースは1日（日本時間2日）から敵地でカージナルス、アストロズとの6連戦。地区2位のパドレスには0・5ゲーム差に迫られているだけに重要な遠征になる。大谷は4月終了時点で6本塁打13打点、打率・273。ド軍に加入後、最長となる11試合ノーアーチと苦しんだが、スロースタートは例年通りだ。メジャー9年目で4月までの最多本塁打は21年の8本。昨季も7本と出足は遅かったが5月に15本と量産し、自己最多となる55本塁打を記録