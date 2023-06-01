男がハンマーで男子高校生を殴るなどしたあと逃走した事件で、警視庁が公開手配していた男を千葉県内で確保し、殺人未遂の疑いで逮捕しました。警視庁によりますと、この事件は先月29日、東京・福生市で自宅の前にいた17歳の少年をハンマーで殴り、殺害しようとした疑いで、高林輝行容疑者が公開手配されていたものです。高林容疑者は現場から逃走し、警視庁が行方を追っていましたが、1日午後、千葉県習志野市のアパートの一室に