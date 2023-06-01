◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・福島が近本離脱後、2度目のマルチ安打をマークした。「2番・中堅」で先発出場。初回1死で田中将から中堅への二塁打で出塁すると、3回先頭では左前打を放ち、チャンスメークに徹した。それでも2点ビハインドの6回1死満塁で迎えた4打席目は二ゴロ併殺。8回2死二、三塁では見逃し三振に倒れた。試合後は「また明日（2日）頑張ります…」と悔しさをにじませクラブハ