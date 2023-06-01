気象台は、午前1時24分に、洪水警報を釧路市音別に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・釧路市音別に発表 2日01:24時点釧路地方では、2日明け方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■釧路市音別□洪水警報【発表】2日明け方にかけて警戒■羅臼町□なだれ注意報2日にかけて注意