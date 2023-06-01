◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・津田がプロ初登板を無失点で飾った。2点劣勢で迎えた9回に5番手として登板。先頭の浦田にこそストレートの四球を与えるも、1死一塁で松本を二ゴロ併殺に抑えて役目を果たした。ベンチに帰ると、チームメートから肩を叩かれ迎え入れられた。「緊張はしました。次はもっと自分のボールを投げられるように」。聖地の大観衆を浴びた3年目の24歳右腕は「ここでずっと