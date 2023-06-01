◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の岡城は初めて1番スタメンに抜てきされた。だが、結果は3打席2三振で途中交代。巨人の先発・田中将について「いろんな攻め方をしてきていると感じました」と語りながら「あまり1番の役割ができなかったので悔しいです」と唇を噛んだ。