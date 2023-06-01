◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・及川が4月3日の出場選手登録抹消から昇格即、マウンドで結果を出した。2点劣勢で迎えた7回から3番手として登板。1番・キャベッジ以下を3人でピシャリ抑えた。わずか8球で無安打に料理。「その前の攻撃もちょっと追い上げムードだったんで。リズム的にも良かった」とまずはホッとした表情。「まだまだ（状態を）上げていけると思うので、続けていけるように頑張り