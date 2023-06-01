左アキレス腱断裂から再起を期す阪神・石井大智投手（28）が1日、本格的なキャッチボールを再開した。兵庫県尼崎市の2軍施設SGLスタジアムの室内練習場では約30メートルの距離で試運転を開始した。「投げられるようになってからは、ちょっとだけ楽しくなってきました」2月11日の紅白戦で負傷。大阪府内の病院で「左アキレス腱断裂縫合術」を受けて同20日に退院し、同27日からリハビリを開始した。患部の装具が外れたのは4月