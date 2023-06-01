◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神・佐藤輝明内野手（27）が1日、巨人戦（甲子園）で2年ぶりとなる2試合連続猛打賞をマークした。シーズン28試合で41安打となり、143試合換算で驚異の209安打ペース。今季6度目の3安打以上も、リーグ断トツとなった。4月16日に一発を放った巨人・田中将からこの日も2安打し、通算15打数7安打、同．467とキラーぶりを発揮。猛虎は3―5で敗れ、5月を黒星発進したが、首位は