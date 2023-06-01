◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）甲子園でのリベンジは果たせなかった。阪神・村上から後悔の思いが消えない。「3・27」開幕に続いて、またも巨人に黒星、またもダルベックに本塁打を許した。同じパターンの繰り返しになった。「しっかり乗り切れなかったのが…。はい、反省点です…」9連戦の4戦目となる伝統の一戦に今季初の中5日で臨んだ。調整には万全を期した、はずだった。だが、2回には別人とな