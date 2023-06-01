◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の坂本は3回に反撃の2点打を放った。ただ、先発の村上のリードに関しては納得できなかったよう。「四球が絡むと点が大きく動く。そこが一番の反省かな、と。そういうタイプではないし、珍しいことではあるけど、打者と勝負していったりいろんなことをやっていかないと」と課題を口にしていた。