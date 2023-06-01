◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）また、田中将を攻略できなかった。初回に1死から3連打で満塁の好機をつくりながらも阪神・大山、小幡の凡退で無得点に終わったのが痛恨の極み。ベテラン右腕が6回途中で降板するまで、8安打4四球で塁上をにぎわせながら3得点にとどまった。2戦連続で白星を献上。今季、先発投手に2勝を献上するのは田中将だけだ。苦手意識の払拭は次回対戦に持ち越された。「ゲームの形は