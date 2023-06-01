◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）▼岡城が1番（起用の意図は）戦術的なところになるので、それは言えないですね。まあ、思い切ってスイングを仕掛けていく。そういうところじゃないでしょうかね。▼津田がプロ初登板一歩目が踏み出せたので、ホッとしているんじゃないですかね。▼近本がリハビリ開始こちらはこちらで戦い続けるのがペナントレースですから。近本に限らず、故障をしている選手は