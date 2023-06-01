◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）阪神の高寺は代打から途中出場。今季初のマルチ安打で気を吐いた。昨年4月以来の二塁守備もこなし「集中して入っていきました。出たところで頑張ればいいかな、と思っています」と手応えを感じていた。