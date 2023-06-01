◇セ・リーグ阪神3―5巨人（2026年5月1日甲子園）歌手の佐藤隆紀（40）が1日、阪神―巨人6回戦（甲子園）でファーストピッチセレモニーに登場した。国歌独唱も務め「甲子園はいい感じで声が響いた。最高でした」と話した。