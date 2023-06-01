きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ポンドドルは１．３６ドル台半ばに一時上昇した。イラン情勢の進展期待が高まり本日は原油が急落する中、為替市場はドル安の動きが出ている。一方、本日も日本の当局が介入を実施した模様で円が急速に買い戻される中、ポンド円は一時２１１円台に下落する場面が見られた。 前日の英中銀の金融政策委員会（ＭＰＣ）は予想通りに据え置きとなったが、今後利上げを検討する可能性を示