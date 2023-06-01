ＴＢＳラジオ「金曜ＪＵＮＫバナナマンのバナナムーンＧＯＬＤ」（金曜・深夜１時）に放送された。パーソナリティーのお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀が体調不良のため休養を発表。ハリセンボンの近藤春菜が代役を務めて放送が始まった。冒頭でバナナマンの設楽統が「ちょっと発表もあった通りですね。日村さんが長期でちょっと期間決めないで、お休みに入るということでですね」と状況を説明。続けて「もうこのラジオ自