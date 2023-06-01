アメリカ国防総省は1日、大手AI企業7社と省内の機密システムへの技術導入で合意したと発表しました。AIの軍事利用をめぐってトランプ政権と対立しているアンソロピックは含まれていません。国防総省の発表によりますと、合意を結んだのはグーグルやオープンAI、マイクロソフト、スペースXなどの7社です。合意によりデータの統合が進むことで、アメリカ軍兵士の作戦上の意思決定への支援が高められるとしています。AIの軍事利用をめ