プチプラアイテムを取り入れるなら、注目したいのがボトムス。特にコーデの印象を大きく左右するスカートは、取り入れるだけで手持ちトップスをぐっと新鮮に見せてくれるはず。今回は【しまむら】のスカートを使った、お手本コーデをご紹介します。 チェック柄で着こなしにアクセントをプラス 【SEASON REASON by Lin.&Red】「チェックスカート」\2,189（税込） しまむらと雑誌「リ