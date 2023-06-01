大型連休中に海外訪問を行う高市総理がベトナムに到着しました。高市総理は2日、ベトナムのフン首相らと会談する予定で、中東情勢を踏まえ、エネルギーを含む経済や安全保障など幅広い分野で連携を強化したい考えです。また、午後には外交政策に関するスピーチをおこないます。2016年に安倍元総理が提唱した「自由で開かれたインド太平洋」を進化させた外交の方針を打ち出す予定で、日本が地域の平和と安定に向けた取り組みを引き