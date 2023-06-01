石原環境相は１日、熊本県水俣市で未認定患者団体「水俣病患者連合」など２団体との懇談に臨んだ。団体側は、環境省職員から「ほかの公害患者と比べ、恵まれている」と発言されたと主張。石原氏は事実関係を確認する意向を示した。団体側は、４月１６日に同省職員らと意見交換した際、補償制度を巡って問題の発言があったとした。慰霊式後の記者会見で石原氏は、発言が事実かどうかは確認できていないとしたうえで、「誤解を生