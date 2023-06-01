政府・日銀は先月30日に1年9か月ぶりに円買いドル売りの為替介入に踏み切り、円相場は5円以上円高が進みました。さらに、1日にもドル円相場が2円近く急速に円高に振れる場面がありました。これについて、三村財務官は「コメントは差し控える」とした一方、「連休は続いている」として、今後の介入の可能性に含みを持たせました。