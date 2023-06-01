NY株式1日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均49753.96（+101.82+0.21%） ナスダック25104.27（+211.96+0.86%） CME日経平均先物59440（大証終比：+20+0.03%） 欧州株式1日GMT15:08 英FT100 10366.97（-11.85-0.11%） 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.884（+0.015） 10年債 4.380（+0.009） 30年債 4.971（+0.005） 期待インフレ率 2.4