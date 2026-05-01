ふみのが、3rdシングル「よくあるはなし」を5月8日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。 （関連：【画像あり】ノノガ出身シンガー ふみの、『ミュージックステーション』初出演！ 本楽曲は、ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）の主題歌として書き下ろした、ふみのにとって初のドラマ主題歌。“正義”の裏に潜む危うさをテーマに、誰か