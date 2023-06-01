ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合い交際していた女性に、店に来るよう客引きしたとして風営法違反の疑いで逮捕された27歳の男性について、東京地検は1日付で不起訴処分としました。東京地検は「諸般の事情を考慮して不起訴処分とした」としています。