ボートレース蒲郡の「中日スポーツ賞第５５回竹島弁天杯」が１日に開幕。初日は６Ｒから強い向かい風の影響を受け、周回短縮、安定板使用でレースが行われた。牧村俊輝（２２＝愛知）は６Ｒ、３コースから果敢に握って攻め、バックは１号艇・近藤颯斗と２号艇・中村泰平と並走。２Ｍではターンが流れた中村の懐に切り込み１着をもぎ取った。タッグを組む６８号機は「特訓では永井（源）選手に相当やられていたけど、安定板