舞台『怪物事変（けものじへん）』‐東京編‐より、キャスト情報などが解禁された。【写真】舞台『怪物事変』‐東京編‐キャスト陣「ジャンプ SQ.」（集英社）にて連載中の藍本松による人気漫画『怪物事変』を舞台化する本作。総合演出は毛利亘宏、脚本・演出は鄭光誠が担当。原作の魅力を活かしつつ、舞台ならではの表現で新たな『怪物事変』の世界を届ける。日下夏羽役を富本惚昭、隠神 鼓八千役を和泉宗兵、蓼丸織役を田