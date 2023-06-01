政府が今年7月から電気・ガス代の補助を再開する方向で検討に入ったことがわかりました。複数の政府関係者によりますと、中東情勢の悪化などで光熱費の値上がりが懸念される中、電気・ガスともに7月から9月までの使用分を補助する方向で検討しているということです。去年の夏は標準的な世帯で3か月間で3000円程度、今年の冬は3か月間で7300円程度の支援を実施しています。政府関係者は、今回の予算規模は最大で5000億円程度になる