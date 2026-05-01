“Aカップ界の3冠女王”と称されるグラビアアイドル西永彩奈（30）が1日、自身のインスタグラムを更新。5月31日をもってグラビアアイドル卒業と所属事務所退所を発表した。以下は発表全文いつも応援してくださる皆さま関係者の皆さまへこのたび、2026年5月31日をもちまして、グラビアアイドルを卒業しSPJ Entertainmentを退所することとなりました。16歳の頃に社長と出逢い、30歳を迎えるまでの14年間。一人の女性として大きく変化