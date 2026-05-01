Nakamura Hakのデビューシングル「ただ美しい呪い」が配信リリース。あわせてMVが公式YouTubeチャンネルにて公開された。 （関連：【動画あり】Nakamura Hak、アニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDテーマMV公開） 同楽曲は、現在放送中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマ。公開されたMVは、アニメーション映像とNakamura Hakの歌がリップシンクする構成となっており、