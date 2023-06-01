夫が悪性腫瘍で余命宣告を受け過酷な闘病生活を送る中、妻がSNSの“闘病日記”で献身的な姿をアピールし、裏では反響を見て「みんな私の味方だなぁ」とほくそ笑んだ。【映像】「みんな私の味方だなぁ」SNSの反響にほくそ笑む美月（桜井日奈子）5月1日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した同作。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛