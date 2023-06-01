【「Back to the Dawn ～ブレイク・ザ・アニマル・プリズン～」Switch2/Switch版】 3月5日 発売 価格：通常版 4,928円 LIMITED EDITION 7,898円 いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークがやってきた。まとまった休みが取れるこの時期だからこそ、「1日1時間だけ」といった細切れのプレイではなく、現実世界の時間を忘れてどっぷりと一つの世界