マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[マヌエル ギナール / ギド アンドレオッシ] 2 - 0 [マクシモ ゴンサレス / アンドレス モーテニ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第11日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス準決勝で、マヌエル