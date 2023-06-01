5月2日 記事更新 現在、各プラットフォームにてゴールデンウィークに合わせたセールが開催中。その中からセール終了までの期間が短い注目作をピックアップし、紹介していく。 ニンテンドーeショップでは「十三機兵防衛圏」や「エルシャダイ・アセンション オブ ザ メタトロン HDリマスター」がセール対象に。PlayStation Storeの「Golden Week Sale」には