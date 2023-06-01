2日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比10円高の5万9430円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9513.12円に対しては83.12円安。出来高は4810枚となっている。 TOPIX先物期近は3703.5ポイントと前日比17.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は25.23ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 594