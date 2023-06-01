先月8日、大阪府和泉市の集合住宅の一室で、母親と娘が首などを刺されて殺害された事件で、娘の元交際相手の51歳の男が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、大阪府堺市に住む無職の杉平輝幸容疑者です。杉平容疑者は先月8日、和泉市の集合住宅の一室でこの部屋に住む社会福祉士の村上裕加さんの首などを刃物のようなもので突き刺すなどして殺害した疑いがもたれています。警察などによりますと、杉平容疑者は裕加さんの元